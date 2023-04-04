航警局警員謝昌融（右二）去年在桃園機場，勸下不少求職被詐騙要前往柬埔寨的國人。（本報資料照片）

去年夏天，海外求職詐騙盛行，許多國人被拐賣到柬埔寨、緬甸從事電信詐騙，在國內積極偵辦人蛇集團、透過管道援救海外國人的同時，國門第一線的航警局，編排勤務在航空公司登機櫃台向民眾關懷提問，勸阻潛在被害人。航警局警員謝昌融曾遇上堅持要去柬埔寨，還說是「上帝的安排」的男子，他苦勸「你遇到警察，才是上帝最好的安排」成功攔阻，為此獲得警政署好人好事楷模，將於本月底頒獎表揚。

航空警察局保安警察大隊第二隊第一分隊警員謝昌融，35歲的他，畢業在桃園服務，後來在苗栗考上偵查佐，如今在航警局執行國門前線的維安。去年8月1日，他以敏銳的職業第六感，善用觀察力主動上前關懷神情有異的旅客，柔性勸導成功攔阻被害人出境。

當天清晨，航警在柬埔寨金邊的航班旅客報到櫃台前舉牌宣導，發現蘇姓男子拿著機票，注視員警舉牌的防詐標語，若有所思，謝昌融上前關心。蘇表示，他在求職網站投履歷，接到名叫「芳芳」的女子來電，邀他去柬國賭場做荷官，除「包吃、包住、包機票」薪資高，還有分紅抽成。

蘇很心動，和家人討論後，雖有疑慮，但芳芳一直來電邀約，並表示自己也同是基督教友，不會騙他，這是上帝給他的機會，要好好把握。蘇不顧家人和教友勸阻，拿著對方寄來的單程機票，準備啟程。

從警15年的謝昌融，做過刑警，對刑案有敏感度，看到辦完登機手續的蘇神情有異，立即關懷，發現蘇極可能是被詐騙集團高薪工作蒙騙，拿出新聞報導和影片，勸他取消行程。蘇不信，直說對方安排人在金邊接機，高薪工作正等著他過去，他不可錯失。

謝員告訴他，當時約90％去柬國求職的國人，都被人口販運控制，蘇竟回他「我是10％的天選之人。」最後謝正告他，「這是不是上帝給你的機會，我不知道，但是你辦完登機證，還碰到我，一定是上帝最好安排。」最後警方聯繫蘇父一起苦勸，蘇才認清遇到人口販子，感謝警方救了他，決定回花蓮老家找工作。

謝昌融說，他是站在出國求職旅客的立場設想，而不是把他們當成嫌疑人，才能夠突破心房。航警保二第一分隊大隊長黃明凱讚許謝昌融個性主動積極，才能圓滿完成攔阻任務。

謝昌融表示，期盼更多民眾能夠關注到出國求職遭詐騙的案件，避免發生國人成為人口販運的被害人，也呼籲國人赴境外求職，應該多方謹慎查證。提醒民眾網路求職，應留意詐騙話術及不合理的薪資待遇，以避免遭受暴力、限制自由或人口販運等不法情事。