有些人當越愛一個人時就越喜歡黏著，一刻都不想讓對方離開自己視線範圍，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、獅子座、天蠍座他們越愛越離不開對方，並且會想得知一切，更會把對方顧在自己身邊才會放心。

▍雙魚座

雙魚座很容易把戀人看成自己的生活中心，只要越愛，這個中心就會成為關鍵重心，所以對方在雙魚座眼中就是顆閃閃發亮的寶貝，對方的一舉一動，雙魚座都想隨時知道，時刻確認對方的狀態好不好，甚至希望對方一直在身邊。

▍獅子座

獅子座對伴侶的佔有慾比較強，他們會害怕別人來搶奪對方，所以獅子座會利用一些舉動來希望伴侶多關心他們，並且會創造各種機會在伴侶身邊，宣示主權。

▍天蠍座

投入一件事就會很專注的天蠍座，對戀人的需求程度很高，很多事非伴侶不可，並會迫切地抓緊時間培養感情，若相處過程中有發生問題，他們會多和伴侶溝通以及貼心的處理。當天蠍座越愛時會越容易患得患失，所以會把情人顧在身邊才得以放心。