金馬影后舒淇1995年以電影《靈與欲》出道，收放自如的演技有目共睹，如今28年過去，本月16日即將滿47歲，她把重心擺在生活，3日曬出素顏近拍照，除了做出嘟嘴賣萌的表情，身邊還有小狗陪伴，展現私下俏皮的一面，也散發出迷人的女神魅力。

舒淇3日在社群平台曬出多張正面照，可見戴著藍色遮陽帽的她，身穿白色上衣搭配一條黑色運動褲，抱著棕色小狗「八筒」坐在椅子上，笑容非常陽光、燦爛，過程中，還可見舒淇把口罩拉至下巴處，俏皮嘟起嘴巴，沒上妝的她，肌膚白皙透亮、緊緻零毛孔，整個人散發仙氣，讓許多人望塵莫及。

即使以極近距離拍攝，肌膚仍找不到毛孔。(圖/舒淇 微博)

粉絲們紛紛大讚：「素顏都這麼美，多年未曾變化，祝妳一直美下去」、「皮膚還是好好啊」、「女神永遠是女神啊」、「唉呀，聰明的小眼神」、「笑起來好治癒啊」、「很想知道妳怎麼保養的」、「可愛的狗狗，美麗的淇哥」、「我想做那隻小狗狗被妳寵愛。」

舒淇懷裡的狗狗在電影《忠犬八公》飾演主角八公，故事感動無數影迷。(圖/舒淇 微博)

據悉，跟舒淇合照的棕色小狗名叫「八筒」，最近在馮小剛及陳冲主演的電影《忠犬八公》扮演狗主角「八公」，劇情裡，牠起初遭到排斥，但隨著日常相處增加，最終被全家人接納，扣人心弦的劇情形成話題，值得注意的是，牠其實是劇組從狗肉市場買回來的，因為拍攝需求得以延續生命，令人動容。