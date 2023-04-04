何姓男子不滿女友答應與其結婚，卻在婚前突然失蹤、要求分手，恐嚇要將其性愛影片、照片傳給女友父親，並將不雅影片傳給女友姊姊，遭桃園地院判刑。（賴佑維攝）

何姓男子不滿女友答應與其結婚，卻在婚前突然失蹤、要求分手，恐嚇要將其性愛影片、照片傳給女友父親，並將不雅影片傳給女友姊姊。法院發現，性愛內容是何男冒充另名女子騙來，依恐嚇危害安全罪、無故洩漏因利用電腦相關設備持有他人祕密罪判有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

桃園地院審理，何姓男子2021年5月22日和女子交往，得知女子在大陸讀高中時，曾與他人性交易並拍攝性愛照片、影片，因懷疑女子感情不忠，在微信上假冒自己是何男在大陸的祕書「君君」，與女子互傳訊息聊天，並騙女子傳送自慰、性愛照片、影片給「君君」。後來因女子打算提分手，何男恐嚇她，「那我就把你的影片照片拿給你爸爸看」、「你的事我就把你全部說出來」。

此外何男將性愛照片、影片傳給女子姊姊，並稱「你妹妹跟無數人的影片視頻，全部都是他自己拍的」。女子得知後隨即報警。何男稱，因為女子說要和他結婚，卻在婚前幾小時無緣無故消失，他才會傳這些訊息，女子家人也不知道他們在交往。

法院認為，何男因為不滿女友要跟他分手，且未依約結婚，因此傳送恐嚇訊息，文字內容可使見聞者感受到何男不滿情緒，也可以理解、認知是出於恫嚇之意，客觀上足使人心生畏怖恐懼。

女子也說，心裡很緊張，覺得這些東西為什麼要給爸爸看，她覺得很害怕。法院認為，女子不知道「君君」這個帳號就是何男，且「君君」還向女子說，「看完我就刪」。堪認影片、照片是給「君君」查看，而非何男。

桃園地院將何男依犯恐嚇危害安全罪、無故洩漏因利用電腦相關設備持有他人祕密罪，應執行有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。