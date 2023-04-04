日前五月天在高雄舉辦「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」，邀請暌違20年未合體的團體Energy擔任演唱會嘉賓，Energy驚喜現身引起許多網友討論，其中團長牛奶結束後在社群平台透露收到邀約前曾舊疾復發，頸椎壓迫到神經，嚴重影響生活，讓許多粉絲相當不捨。

Energy團長牛奶（本名：葉乃文），今（4）日在社群平台更新動態，透露收到五月天的演出邀請半年前曾舊疾復發，頸椎壓迫神經，讓他右手到後背有痠麻感，且無法出力，情況最嚴重時他連2公斤的啞鈴都舉不起來，「但人生就是這麼奇妙，或許也是老天給我的考驗。當我們五個人在群組裡都回覆要一起參加這次演出時，我知道必須盡一切努力好好完成這次演出」。

但他表示不想後悔，即使再痛也不想只跳基本過場，不想因為個人身體不舒服拖累大家，因為大家都很珍惜這次相隔20年重新同台的機會，為此牛奶在兩個月的時間裡不斷復健、物理治療、體能訓練，他坦言：「尤其是十多年沒有練過舞蹈和地板動作，我必須加快速度，找回以前的身體狀態和感覺。之中的每一天，身體都有不同的部位在酸痛。每次練習時的狀態也都時好時壞，雖然知道自己無法完全恢復到以前舞蹈最好的狀態，還是告訴告訴自己要在當下能做到的最好表演」。

表演當天牛奶雖然很擔心，但最後還是順利完成演出，隊友TORO（郭葦昀）說看到牛奶的表情才忍不住哭了，貼文一出許多粉絲表示心疼之外，也稱讚他表演很精彩。