蔡英文總統和美國眾議院議長麥卡錫將於美國時間4月5日，在加州雷根總統圖書館會晤。國民黨立委江啟臣表示樂見美國國會對台支持，也批中共放話「大可不必」，他也提及，這場會談會辦在雷根圖書館，是宣示「6大承諾」的延續，象徵著挺台意味。

江啟臣針對蔡英文和麥卡錫將會面一事表示，基本上正面看待，也樂見美國國會對於台灣的支持，與台美關係的強化，對於中共放話會堅決回應這件事，則認為大可不必，過度的反應恐怕只會適得其反，因為北京對於台灣任何國際空間的打壓，或者是文攻武嚇，都只會傷害台灣人民的情感，而無助於兩岸關係的改善。

江啟臣受訪時提及，美國前總統雷根1982年和大陸簽署「817公報」前，也對台灣表達6大保證，如果說此次會晤選在這地點，是對台灣軍售上的承諾，或許有一層意義在。他說，817公報就是美陸在談對台軍售的問題，陸方希望美方不要再軍售台灣，而當年雙方並未達成具體共識。

江啟臣說，美方當時基本上有個前提，就是中共不能用武力威脅台灣，要和平方式處理台灣問題，才有可能停止對台軍售。而6大保證就是保證對台軍售不會停止，也不會在軍售前跟陸方商談，其中最重要的就是陸方不放棄武力犯台，美方就會持續軍售台灣，也就是對台灣安全的承諾。

江啟臣指出，蔡英文在雷根圖書館公開演講，就是展現台美雙方民主同盟的價值，共同抵抗北京的威脅，基本也是宣示6大保證的延續。

江啟臣表示，美國確實沒有因為簽署「817公報」就不軍售、減少軍售台灣，雖然每次軍售都有很多考量，也會在武器性質的選擇上避免激怒中共，所以對台軍售一直都比較停留在防衛性質，為的是不刺激對岸，取得美、中、台之間的平衡點。