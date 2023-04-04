4月4日兒童節也是去年1126九合一大選後施政百日，民進黨立委林楚茵今公布一份「六都市長八大施政百日好感度」調查，自稱「民調」指出綠營高雄、台南奪冠亞軍，批國民黨執政用擺爛回應選民期待。但媒體人韋安則舉林的老東家三立所做的百日施政民調指出，整體施政滿意度台中市長盧秀燕以80.4％奪第一，新北市長侯友宜75.2％得第三。反批林楚茵對民調和網路聲量分析傻傻分不清，玩認知戰連老東家都狠打臉。

「民調、網路聲量分析，傻傻分不清！」韋安指出，民進黨立委林楚茵今天表示，大學公布六都市長好感度「民調」：1、高雄市長陳其邁（3.12），2、台南市長黃偉哲（2.54），3、台北市長蔣萬安（1.87），4、台中市長盧秀燕（1.64），5、桃園市長張善政（1.41），6、新北市長侯友宜（0.69）。林評論，新北市長侯友宜好感度最低，台北市蔣萬安更是不遑多讓，證明國民黨執政是用擺爛回應選民的期待。

韋安強調，連她的老東家三立電視台都在狠狠打臉此說法，該電視台3日公布，委託「山水民意研究股份有限公司」執行「六都施政百日民調」顯示，在整體施政滿意度：1，台中市長盧秀燕以80.4％；2，高雄市長陳其邁76.7％；3，新北市長侯友宜75.2％。盧秀燕不是第四而是第一，侯友宜也不是第六，是第三。在大選年，侯友宜是賴清德的主要對手，藍綠支持者歸隊，能夠滿意度第三，說明侯的市政工作一點問題都沒有。

「林楚茵對民調、網路聲量分析，根本傻傻就分不清！」韋安提到，林所提出的好感度資訊數據名稱：六都市長施政百日好感度，收集者為xx大學網路聲量與新媒體研究中心。只是一種網路聲量分析，根本沒有以民調自居。林卻誤以為是民調，來搞認知戰。讓大家以為是有可信度的6都市長施政品質狀況。他直言，林楚茵實在太單純了，不知道認知戰是需要複雜的高技術含量，不是想怎麼玩就怎麼玩，玩不好會很出洋相的。