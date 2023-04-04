買特斯拉省停車費？有男子在新北市土城區某停車場，發現1輛白色特斯拉停在同車格內已超過4天，但最誇張的是該車還插的充電槍，連續充了4天之久，誇張的行徑也讓他酸爆這位車主「今天停第4天了，大家都好羨慕這台車，充好充滿」，後來他也在該特斯拉擋風玻璃前擺上1張紙條，並希望該車主不要那麼自私；對此網友也表示「擺明就是要鑽漏洞」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，他表示在新北市土城區某停車場內有輛特斯拉，停在充電停車格內，並且說「插槍4天也不會收額外費用」，不禁大酸這位車主「今天停第4天了，大家都好羨慕這台車，充好充滿」，於是，他也在該特斯拉擋風玻璃前放上1張紙條對該車主，他也透漏該車主穿西裝打領帶，一臉跩樣，也希望該車主不要那麼自私。

有男子看到1輛特斯拉在停車格內，插槍充電停4天，讓他不禁開酸「好羨慕充好充滿」。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「擺明就是要鑽漏洞」、「這台電池改比較大，衝7天才會滿」、「快逃吧！等等萬一爆了」、「沒關係等它自燃車主就會出現了」、「收費一切亂象都解決了」、「他不是在充電，他是在充了個寂寞」、「充4天還沒充飽？嚇死我了」、「買特斯拉省停車費，懂不懂」、「應該是車很爛，蓄電量差所以一直充」。