大陸民航局運輸司司長梁楠4日在大陸國務院新聞辦公室記者會介紹有關第133屆中方進出口商品交易會（廣交會）情況時表示，從國際客運航班恢復情況看，大陸上周實際執行的國際客運航班量，已達到2021班（每個往返計為1班），是實施「乙類乙管」前一周（1月2日至1月8日）的4.2倍，恢復至疫情前約26.5％；通航國家58個，恢復到疫情前的約80％。

梁楠指出，去年12月實施「乙類乙管」總體方案，自1月8日起，民航局按照雙邊航空運輸協定的安排，受理中外航空公司關於恢復和增加國際客運航班的申請，積極推進國際客運航班有序恢復。

目前，從國際客運航班恢復情況看，上周實際執行的國際客運航班量已達到2021班（每個往返計為1班），是實施「乙類乙管」前一周（1月2日至1月8日）的4.2倍，恢復至疫情前的約26.5％；通航國家58個，恢復到疫情前的約80％。其中，廣州上周實際執行的國際客運航班通航亞洲國家20個，班次量達302班；通航歐美國家7個，班次量達到14班；通航大洋洲國家2個，班次量達到21班；通航非洲國家3個，班次量達到17班。

在3月26日開始的民航2023年夏秋航季，中外航空公司結合對中國國際航空運輸市場的預判情況，也在積極調整和安排運力，大量增加國際客運航班計畫。28家國內航空公司和88家國外航空公司共計在境外62個國家、123個城市的航線上計畫安排每週5290班往返航班。

其中，涉及廣州的航班計畫通航亞洲國家23個，班次量達到每週762班；通航歐美國家7個，班次量達到每週27班；通航大洋洲國家2個，班次量達到每週28班；通航非洲國家3個，班次量達到每週22班。

不過在航空公司實際經營中，從安排計畫到實際營運，航空公司通常需要一段時間做好人員運力準備、協調保障資源，還要組織銷售。特別是洲際遠端航線可能需要更長一段時間才能實際執行。

此外，廣交會期間，民航局也將及時審批航空公司加班、包機或者公務機申請，積極推進協調解決航空公司在境外可能遇到的航班審批和保障等問題，努力確保廣交會的客商往來順暢。