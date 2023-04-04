烏克蘭19歲女孩魯斯蘭娜（Rusya Danilkina）上俄烏戰爭前線執行任務時，遭到俄軍砲彈轟炸，左小腿被炸斷，只能截肢，堅毅復健的態度讓她成為烏國媒體爭相報導的對象，她近期受訪描述自己的經歷，指出親眼目睹部分身體部位分離，空氣中飄散「可怕的爆裂物及肉味」，當她抱著膝蓋時，赫然發現「小腿沒了」，不過她也表示不後悔上戰場。

在烏東部隊擔任通信兵的烏克蘭女孩魯斯蘭娜，2月10日與同袍乘車前往赫松市（Kherson），他們的座車遭到俄軍砲彈襲擊，魯斯蘭娜在攻擊中失去小腿，最終奇蹟撿回一命，不過必須截肢，她在Instagram分享自己的經歷及復健過程與心境，很快吸引烏克蘭媒體報導。

魯斯蘭娜近日接受英國《每日郵報》（Daily Mail）訪問時重新描述遇襲當下情景，她說當座車駛近赫松市，眼前所見盡是敵軍車輛，地上還有許多砲彈打中的坑洞，顯然才剛經歷一場轟炸。

她回憶才幾秒的時間，一顆砲彈就貫穿他們搭乘的軍用車輛側邊，她聞到一股「可怕的爆裂物及肉味」，「車內到處是血，還有我的一部分身體」，「我抱著我的膝蓋，然後意識到我已經沒有小腿了。」

魯斯蘭娜說遇襲時，她才剛結束與哥哥弗拉德（Vlad）的通話，砲彈打中她時她對著同袍大叫「發生什麼事」，因為她不敢看，也無法描述身上的痛楚，不過同袍露出不想回答的表情。

所幸當時一輛軍醫的座車就在後方，魯斯蘭娜隨即受到軍醫急救並送往醫院，醫生告訴她再晚幾秒可能就沒命了。

送醫後的魯斯蘭娜歷經多次重建手術，失去一條腿讓她身心煎熬，但看到家人跟著煎熬讓她決心振作，「我想為了他們康復。」

高中畢業後，魯斯蘭娜原本是一名沒申請上大學的18歲女生，她當時在學習刺青技術，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，魯斯蘭娜本來不知道未來要做什麼，但國家受攻擊讓她突然有了保衛國家的強烈願望。

當年4月她申請加入軍隊，但因為年紀太輕又沒軍事經驗，因此只能做一些文書工作，直到某次到前線處理行政作業時，她感覺自己的使命就在前線，不斷央求指揮官讓她加入，在不斷堅持下，魯斯蘭娜終於獲得受訓成為通信兵的機會，她在訓練中快速學會用槍，並且能在高壓的軍事訓練中保持冷靜，讓上級長官印象深刻，她最終取得了通信兵的工作，這份工作主要負責監控敵軍行動、飛行及攻擊，她的同僚們多是年長10歲的男性。

報導指出，魯斯蘭娜的故事、面對恐懼所展現的勇氣及優雅，讓她成為希望與反抗的象徵，「我想向全世界展現烏克蘭人的力量，我不後悔去打仗或失去我的腿。」