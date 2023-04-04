桃園市心燈啟智教養院2010年於新屋成立「歡喜二手屋」，不僅是二手物資交流平台，也讓院生有走入社區體驗服務工作的機會。近年受疫情衝擊忍痛歇業3年，如今疫情趨緩終於重新開張，心燈教養院長黃晏枝表示，平時會派2名院生駐點在歡喜二手屋中，歡迎民眾到二手屋逛逛，營業所得將挹注心燈教養院營運。

心燈教養院創立於1992年，2001年從桃園平鎮搬遷至觀音區，陸續成立歡喜二手屋、愛綠兒農園等服務，為身心障礙者提供多元化學習與服務，現有約80名院生居住。

黃晏枝表示，歡喜二手屋營運多年，無奈碰上嚴峻疫情，只好歇業將近3年時間，雖店面暫停營運，期間仍維持線上運作，如今等到疫情趨緩，終於能重新開張，秉持物盡其用理念，善心人士捐贈的物資包括小型家電、生活日用品與服飾等，總計超過500件，對於有需求的民眾，是很好的愛心交流平台，實踐資源再利用精神。

黃晏枝說，平時歡喜二手屋會有2名院生駐點服務，若要整理環境或舉辦活動，則會請其他院生一起幫忙，提供院生就業適應機會。由於先前疫情期間，院生較少出門，歡喜二手屋重新開張後，教養院人員也會帶院生到此「逛街」，看到院生放鬆選購物品，也讓歡喜二手屋成為社區適應據點。

黃晏枝提到，歡迎民眾將不再使用且狀況良好的物資捐到歡喜二手屋，所有營業所得都將挹注於教養院營運，另歡喜二手屋臉書專頁也同步重啟，邀請大家一起關注最新訊息。院方也將歡喜二手屋重新開幕消息發散出去，若有弱勢家庭學童有相關物資需求，不必付費就能領取，讓愛心延續。