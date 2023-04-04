綠花椰菜不僅熱量低，而且營養豐富，深受減肥族喜愛，但不論食物有多健康，還是要適量攝取。內科專科傅裕翔醫師表示，綠花椰菜富含維生素C、維生素K、葉酸、膳食纖維等，但若是腎功能不好、腸道功能不佳、開完腸胃消化道手術及凝血功能異常者，食用時必須注意。

內科專科傅裕翔醫師在臉書粉專提到，綠花椰菜含有大量的鉀，對於腎功能不佳者來說，吃太多可能會對健康造成危害。此外，綠花椰菜還富含維生素K，在人體凝血功能扮演重要角色，但若有凝血功能異常者，攝取時就要特別小心，一定注意份量。

還有就是綠花椰菜含大量纖維，雖然可讓腸道細菌製造對大腸有益的短鏈脂肪酸，但對「腸道功能不佳」的人來說，吃太多綠花椰菜，可能會導致消化不良等腸道問題，最後則是「開完腸胃消化道手術」，剛動完手術需採低渣或溫和飲食，高纖維可能會對腸胃健康造成影響。

綠花椰菜除了富含膳食纖維等，兒童內分泌科醫師陳奕成也提到，不少素食民眾不易攝取蛋白質，其實可從蔬菜中攝取，以每百公克蔬菜所含蛋白質而言，綠花椰菜含3.7克蛋白質，居葉菜類之冠，接下來是甘藍含3.4克蛋白質、地瓜葉含3.2克蛋白質、菠菜含2.5克蛋白質、玉米筍含2.2克蛋白質。