韓國85歲資深國民歌后玄美（本名金明善）闖蕩演藝圈數十載，在出道50周年時還自信地說，「會唱到牙齒都掉光的那天，失去聲音前都不會引退」，展現對音樂的熱愛；玄美今年1月還有上節目，卻驚傳今（4）日上午被發現倒臥家中，送醫不治，享壽85歲。

綜合韓媒報導，玄美今日被73歲粉絲後援會金姓會長發現，一個人在家中倒臥在地失去意識，立刻報警並將她送醫，但急救無效宣布死亡，享壽85歲；而玄美的助手透露，她的身體一直很健康，沒料到會那麼突然離開。目前警方還在釐清死因，預計等聯絡上玄美家人，才能得知她生前是否患有疾病。

其實玄美至今仍活躍於幕前，常常上節目表演或是當評審，今年1月才出演過節目《出氣秀 蘿蔔泡菜》，硬朗有朝氣的形象深植人心；豈料，玄美隔了3個月無預警離世，令許多歌迷都不敢相信。

玄美從1962年出道，有出眾外貌加上超強歌唱天份，立刻成為當時最紅的歌星之一，還被譽為「國民天后」，曾受邀美國前總統雷根的就任式，代表韓國上台表演；而玄美在出道50周年記者會上，超有信心地表示，「我會唱到牙齒都掉光的那天，失去聲音前都不會引退」。