「你在哪？」婦月台爆氣找人 網怒轟：全車等妳一人？│中視新聞 20230404

適逢清明連假不少人都搭火車返鄉，不過昨（3）日卻出現一名中年婦女，在火車月台上等不到親友，要求自強號「再等一下」，讓在場的旅客全都傻眼，不過當時值班的副站長並沒有答應她的要求，仍依照正常程序發車，而車門關上後，這名中年婦女還對著電話另一頭的親友怒喊：「快被你氣死」。

根據《中視新聞》報導，昨日自強146車次表定晚間7時38分抵達彰化站、晚間7時40分出發，卻出現一名中年女子在月台等不到親友，要求值班的副站長「再等一下」，不過副站長並未答應她的要求，按照正常程序讓旅客上下車後便關上車門，火車也隨即出發。

從《社會事新聞影音》發布的影片可見，這名中年婦女站在月台講電話，大喊「你在哪裡啦？」一旁的副站長提醒火車已經誤點，即將關閉車門，中年婦女仍不斷探頭尋人，還對電話另一頭說：「噢！噢！我要被你氣死了」。

對此，交通部台灣鐵路管理局彰化站表示，自強146車次昨晚進站時已經誤點1分鐘，月台工作人員依照程序接送旅客，最後仍維持誤點1分鐘，於晚間7時41分出發，並沒有全車「等人」的情況，而這名婦女當下也不確定親友是否在該輛火車上，最後疑沒有和電話另一頭的親友碰面。