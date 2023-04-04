不解風情的人，就算面對心儀對象也留不住桃花，然而有些人卻是挑逗高手，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座女，天生就很會撩人，總是在神不知鬼不覺的情況下，悄悄偷走別人的心。

▍雙子女

雙子女手段高超、套路多，是名副其實的戀愛高手，而為人善變的她們，上一秒熱情如火，下一秒就冷若冰霜，若即若離、欲擒故縱成了她們的致勝法寶。加上雙子女能說會道，洞察力敏銳，善於揣測他人心思，因此在情場上只要稍微施加一些小伎倆，就很容易讓對方淪陷。

▍天秤女

天秤女溫柔大方、不做作，加上顏值高、懂得打扮，光憑外表就能讓人神魂顛倒，然而相較於別人的「強烈猛攻」，交際能力強的天秤女懂得以退為進，選擇當個忠實的傾聽者，在第一時間掌握對方的想法，並適時給出回應，總能在神不知鬼不覺的情況下偷走對方的心。

▍天蠍女

天蠍是12星座中最懂男人的女生，渾身散發獨特魅力，既聰明又有內涵，面對不同男人會展現不同的自己，風格百變，讓人無法捉摸，加上天生的神祕感，總讓人忍不住想靠近，甚至心甘情願被她牽著鼻子走。

▍雙魚女

雙魚女性格溫柔、天真浪漫，能激起男人內心深處的保護慾；此外，她們的魅力是由內而外散發，善解人意又懂得關心他人，雖說愛撒嬌，但她們懂得分寸，對愛情也不過分依賴，因此總能讓男人主動獻上真心。