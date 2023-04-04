清明節連續假期收假日，國道交通量約為110百萬車公里。（高公局提供／陳祐誠傳真）

交通部高速公路局預估，明日為清明節連續假期收假日，國道交通量約為110百萬車公里，其中北向交通量58百萬車公里是年均的1.3倍，中午過後各地北返車流開始湧現，預測晚間8時前陸續紓解。

高公局指出，國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口、國3竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至沙鹿、苑裡至後龍、大山至香山、關西至大溪、國5宜蘭至坪林、國4潭子系統至豐勢、國6舊正至霧峰系統、國10仁武至左營端等13處路段，中午過後車潮陸續湧現，主要集中在下午4時至晚間7時之間。