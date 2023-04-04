射水體驗區受到小朋友們喜愛。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

「清明掃墓四不二記得」創意徵圖活動。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

「清明掃墓四不二記得」創意徵圖活動。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

今年春季降雨少，各地天乾物燥，易使山林田野因些許火星致生火災，適逢清明連假，前往公墓祭拜掃墓民眾眾多，點香祭拜及燃燒金紙若未妥善處理，極易引發公墓火警，為此桃園市消防局第四大隊龍潭分隊特別於今明2天辦理消防宣導體驗營。另也提醒民眾掃墓時牢記「四不二記得」口訣，避免火災發生。

這次活動不僅包含清明掃墓宣導專區，還有最受歡迎的射水體驗區、地震體驗專區、橫渡體驗區、水滅火器操作區、CPR操作及救護宣導區、住宅防火對策2.0專區、消防衣著裝體驗、消防車輛及器材展示區等，吸引許多家長和小朋友參與，現場熱鬧歡樂。

因應這次活動，龍潭分隊於3月中旬時已在轄內國小舉辦「清明掃墓四不二記得」創意徵圖活動，讓小朋友用創意發想，親手繪製畫作加深防災印象，並委託學校老師遴選優秀作品於朝會時給予表揚並同時向學生宣導防災觀念。

桃消防第四大隊長郭百倫表示，近日天氣較炎熱且雨情不佳，天乾物燥容易引發雜草及公墓火警，經與里長及相關單位協調，公墓皆有設置取水桶及儲水袋供民眾掃墓時撲滅火星，盼降低公墓火警發生頻率。

郭百倫也呼籲，市民前往公墓掃墓祭拜時，牢記「四不二記得」口訣，不任意燃燒雜草、不隨意丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹煙火、記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾等，共同努力防範公墓火災發生。