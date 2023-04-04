《做工的人 電影版》片中有許多父子間的對話，又好笑又賺人熱淚。（大慕影藝、華映提供）

如果小孩問：「為何爸媽會啪啪啪！」該怎麼回答？在《做工的人 電影版》釋出的電影片段中就有解答，飾演爸爸的李銘順好奇詢問兒子小傑：「你知道小孩子是怎麼來的嗎？」沒想到兒子一本正經地回答：「你以為我不知道，我是你跟媽媽『啪啪啪』來的嗎？」

小傑的回答讓李銘順驚訝追問：「你是怎麼知道的？」小傑妙回：「看書就知道啦！爸，如果以後再有小孩子問你他們是怎麼來的，你就跟他們說『是爸爸媽媽細胞結合來的』就可以了！」面對兒子巧妙用生物課學到的「細胞結合」輕鬆化解健康教育難題，李銘順打破沙鍋問到底，當場雙手手掌交疊打出「啪啪啪」的聲響，追問：「那萬一他們問為什麼細胞結合過程會有那個啪啪啪的聲音？」兒子再度神開示：「啪啪啪之前要先有愛情，你就教他們什麼是愛情，你是怎麼追媽媽的就行了，小孩子就很單純，就轉移他們注意力就行了。」

現實生活的寶貝兒子Zed知道「啪啪啪」嗎？李銘順笑稱兒子應該比他還強，平時就喜歡看書，吸收科學、物理、生物的相關知識，「他知道一個小孩的出生跟動物的出生是交配出來的，但是怎麼交配他可能還不懂。他也知道他是從爸爸的精子跟媽媽的卵子結合出來的，再深入就沒有了。」他計畫等到兒子13至15歲學校有教相關的內容之後，再切入話題跟兒子聊「啪啪啪」。