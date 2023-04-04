新北市長侯友宜清明連假除了第一天視察清明祭祖服務都沒有公開行程，他除昨到蘆洲市場視察，今前往三重熊猴森樂園視察，他傍晚在臉書貼文細數四年多年來的政績，包括完成124座公園全齡化特色共融公園、安坑輕軌通車等。侯友宜說，此時此刻國家內外部都面臨嚴峻挑戰「台灣這塊土地是我們共同的家，讓台灣共好就是我所肩負的責任，為台灣打拚毫無懸念！」

侯友宜說，今天下午行經64高架橋的車程中，一眼就望見我們三重的熊猴森樂園滿佈著人潮，今天剛好是兒童節，想必更多的爸爸媽媽帶著孩子來到這邊，和孩子們一起創造充滿歡笑快樂的兒童節記憶，他囑咐同事載他進去一趟，想趁著人潮多時，多問問爸爸媽媽們是不是有哪些好還可以更好的地方，聽取更多人對城市中各處共融公園實際體驗的心聲與建議。

侯友宜說，在熊猴森裡，很多家庭都是攜家帶眷而來，阿公阿嬷坐在野餐墊上，心滿意足地看著孫子盡情跑跳，沈浸在三代同堂的天倫之樂中，這樣的幸福光景，凝聚了一個又一個家庭，讓愛與被愛無所不在，也成了一股讓國家更安定的力量。

侯友宜說，熊猴森樂園啟用將近三年，百種遊具和31座溜滑梯，至今仍是全台最大的共融全齡特色滑梯樂園，到了夏天還會開放「海世界水樂園」，假日時間都會湧入上千人，今天來到這裡，很多小朋友都開心的跟他說「熊猴森好好玩」、「我好喜歡來這裡玩」，看見孩子們綻放的笑顏，他的心也像今天的陽光一樣暖呼呼。

侯友宜說，這些正向的回饋，就是我們努力讓城市蛻變的最大動力，還記得多年前，他和市府團隊到北歐考察時，看到當地處處可見全齡化特色共融公園，帶給每一個北歐孩子充滿快樂的童年，當下一種使命感就油然而生，台灣的孩子也絕對值得擁有這樣的幸福感「我一定要把這樣的幸福環境帶進新北市！」

侯友宜說，經過幾年努力，在他任內目前已經完成124座公園全齡化特色共融公園，累計改善超過179座，公園不再只是公園，還是創造孩子歡笑聲，以及家庭幸福記憶的美好園地，這也是我們想送給孩子們永續而珍貴的兒童節禮物。

侯友宜說，今天是連任後的第一百天，市府團隊繼往開來，全力衝刺打拚新北市2030願景，我們的重要建設正在逐一實現中。像是安坑輕軌二月正式通車，安坑居民往返雙北都會區更加便捷，同時還吸引了許多外地旅客造訪沿線景點，帶動地方觀光產業發展。

環狀線北環三蘆段也在3月動工，未來三重、蘆洲的居民，不論是前往板橋或是台北市內湖，都將節省20分鐘以上的車程時間，大幅提升雙北市民交通往來的便利性。

此外捷運汐東線已經獲行政院核定，待交通部經費審議通過後，即可發包施工，2030新北捷運路網願景已經六線齊發，包括了三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、汐東線、淡海輕軌二期，都將全力以赴加速推動。

另外，被淡水居民視為救命道路的「淡北道路」，也在積極爭取後通過核定，市府將持續推動工程招標發包，並做好整備施工期間的交通維持作業，可望解決當地的交通壅塞問題，企盼透過捷運路網及大型道路建設，帶動地方經濟發展，促使新北市生活機能大幅躍進。

侯友宜說，為讓擁有近一千萬人口的北台灣共榮共好，與基隆、台北、桃園攜手成立了「基北北桃合作交流平台」，在社會福利、交通、文化的城市治理及區域合作達成共識，社福上，「優社福」將建立起四座城市的公共托育共享機制；在交通的「好好行」方面，也整合城市區域間的公共運輸量能；在文化方面，「藝起來」則是串連四個城市合作，共享藝文資源。在我們心裡，共好，不是口號，共好，正在實現。