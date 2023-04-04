台灣運彩xT1聯盟4日在國體大綜合體育館由地主桃園永豐雲豹迎戰新北中信特攻，特攻林韋翰、艾德未登錄出賽，前役左眼不適休兵的雲豹「魔獸」霍華德，本戰歸隊先發，首節雲豹靠著命中率高的三分外線佔先機，不過第2節特攻在洋將金恩得分秀幫助下超前分數，第3節持續擴大分差，特攻阿巴西也達成T1本土千分歷程碑第一人，終場特攻108比92獲勝，已經確定收下例行賽第一的特攻笑納13連勝，雲豹則苦吞4連敗。

首節雲豹投進4記三分球，而特攻則出現8次失誤，因此雲豹曾取得24比9、多達15分領先，不過接下來雲豹陷入得分乾旱期，被特攻連得14分，在該節尾聲，雲豹只剩24比23、1分領先。

而雲豹從首節剩4分03秒戴維斯兩分到手後，跨節長達6分多鐘沒得分，直到第2節剩9分51秒才得分，而特攻則是跨節拉出18比0強攻超前比數，且本節特攻完全看洋將金恩大演得分秀，個人單節進帳23分，比雲豹全隊22分還高，也幫助特攻以49比46領先進入下半場。

第3節新北中信特攻多點開花，謝亞軒、阿巴西也都跳出來得分，阿巴西在該節剩2分10兩分命中，達成生涯千分里程碑，是T1聯盟首位生涯得分累積達千分的本土球員，這節特攻節31比16攻勢，持續穩住領先位子，帶著18分保險進入第4節；末節雲豹未能縮小差距，只能看著特攻帶走勝利。

特攻金恩轟下42分，也抓下10籃板，阿巴西贊助22分，謝亞軒、克力斯各貢獻14分、12分。雲豹前役因左眼受傷休兵的「魔獸」霍華德，本戰歸隊先發，繳出25分、8籃板，艾夫伯15分、12籃板，陳孝榕13分。

新北中信特攻金恩豪取42分。（T1聯盟提供）