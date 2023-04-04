有著「鐵肺歌手」之稱的鄧紫棋，天生具有好歌喉，飆唱許多高難度歌曲也毫不費力，深受不少粉絲的喜愛。近期，她參加綜藝節目的錄製，有多張零修圖畫面在陸網上流傳，更被港媒稱「目測僅有140cm」，讓粉絲看了忍不住驚呼。

鄧紫棋近期赴陸參加綜藝節目的錄製，事後也有不少相關照片在陸網上流傳，據曝光的畫面中顯示，可見她穿著一身素色，內搭一層白色短馬甲，腳上則穿上厚底鞋，面帶微笑地向粉絲們揮手，而身旁則是大陸男星鄧超、鹿晗跟著一同緩步行走，現場充斥著許多粉絲的尖叫聲。

然而，在畫面中可見到鄧紫棋明顯矮過身旁的鄧超、鹿晗約一顆頭的高度，因此她的身高引發外界討論。據了解，鄧超的官方身高約為180cm、鹿晗約為178cm。因此整整矮了一顆頭的鄧紫棋讓網友相當震驚，據港媒《香港01》報導，更是稱其身高「目測僅有140cm」，與鄧紫棋的官方身高157cm看似有些差距。

不過，鄧紫棋雖然身材嬌小，但是也足夠可愛，不少討論她身高的網友紛紛留言表示：「鹿晗、鄧紫棋同框了，原來她的身高真的…」、「姐姐依然很有元氣的」、「真的好像帶著小朋友出門的感覺。」