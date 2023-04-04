婆媳問題總讓不少人苦惱，一名女網友發文指出，和男友論及婚嫁，雙方家長約好見面談婚事，原PO的父親特意訂了知名餐廳，但未來婆婆僅因看見「蝦子」端上桌，當下竟氣到掉頭走人，原因竟是她對「甲殼類」過敏，認為自己不被尊重，婚事也因此告吹，貼文曝光後引發熱議，網友看完傻眼直呼遇到「老公主」。

一名網友在「匿名公社」發文表示，自己很愛吃蝦，而男友因為媽媽對蝦子和甲殼類過敏，所以從小餐桌上就不曾有蝦子、螃蟹類，直到長大吃外食後才驚覺蝦子的美味，因此小倆口時常在海鮮快炒店約會。

日前雙方家長碰面討論婚事，原PO的父親特意訂了一間知名餐廳，沒想到「蝦子」一上桌，男友的媽媽突然變臉，一句話都沒說，立刻起身走人，而男友的爸爸道歉後也趕忙追上去，原PO的男友事後竟怪罪她「怎麼可以上蝦子！」。

原PO傻眼指出，「沒提前告訴我，我怎麼會知道，怎麼會全怪在我頭上？」，而事後媒婆也打電話告知婚事告吹了，因為未來婆婆哭訴自己不被尊重，讓原PO直呼太誇張「不去當演員都可惜了」。

雖然後續男友極力安撫原PO，表示兩人登記就好，不用在意他媽媽，但原PO指出「結婚是兩家人的事，從來就不是兩個人的事，真當只登記不辦婚禮，我以後就沒有婆媳問題」，怒轟「男人的腦袋到底是什麼做的啊，當初這麼會愛上這個智障！」。

貼文曝光後引發熱議，網友看傻了眼紛紛留言「太蝦了」、「老公主…公主癌發作」、「不要吃就好了啊！老公主」、「同桌那麼多人，為何要遷就男友媽媽？是男友媽媽不尊重人吧！老公主」、「你要感謝蝦子，讓你遠離這種家庭，如果真的還是結婚了，我一定照三餐煮甲殼類在他媽眼前」、「蝦子上桌不要吃就好了，幹嘛攪黃兒子的幸福，這母親才是自私跟不尊重別人的」。