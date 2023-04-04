有些人平時看似脾氣好，不過一旦被惹怒，她們的情緒就會瞬間爆發，吵架功夫厲害到讓人難以反駁。《搜狐網》近日分享吵架很厲害的3星座女，她們只要一動怒，就會變得口無遮攔，把對方罵到只能認輸。

1、水瓶座

水瓶女愛好自由，個性無拘無束，學生時期就不喜歡被管束，是家長頭疼的類型，長大後依舊很放縱，追求自己想要的生活，平時表現很隨和，就像生活在自己的世界裡，不喜歡與人爭搶，不過一旦被惹怒，她們就會變得口無遮攔，積壓已久了情緒一起爆發，後果不堪設想，讓人領悟到水瓶女厲害的吵架功夫。

2、處女座

處女女凡事都追求完美，同樣也出了名的苛刻，她們不僅對自己嚴格，對親友也是如此，眼裡容不了不完美，如果看到不順眼的事，她們通常會先以理服人，對方若是說不聽，她們就會卯起來說服對方，激動到像是吵架，有時甚至變得不講理，任性到讓人沒輒，對方最終為了封住處女女的嘴，因而選擇妥協。

3、牡羊座

牡羊女從來不服輸，而且個性很急躁，平時待人好聲好氣，不過一旦被惹怒，或是底線被人踐踏時，牡羊女脾氣就會變得很火爆，宛如一架戰鬥機一樣，吵架幾乎沒輸過，她們雖然脾氣火爆，但不會大吼大叫，言語犀利到讓人無法反駁，不過只要對方認輸，她們就會瞬間息怒，甚至馬上與對方和好，脾氣來得快去得快。