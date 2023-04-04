烏克蘭媒體採訪 扁、陳以信、謝佩芬被問了這些問題。（摘自謝佩芬臉書）

烏克蘭媒體採訪 扁、陳以信、謝佩芬被問了這些問題。（摘自陳水扁群組）

烏俄戰爭影響，台灣地理位置，也成為世界關注焦點，烏克蘭電視台Pryamiy國際新聞節目The Week，派記者Peter Zalmayev赴台專訪台灣政治人物，包括前總統陳水扁、民進黨國際部主任謝佩芬，及國民黨立委陳以信；陳水扁今透露，20年前在紐約，他就被同一個人採訪過了。

此外，Peter Zalmayev訪問了三人，問陳水扁的事對俄烏戰爭及川普被起訴的看法；問到陳以信及謝佩芬時，都關心了前總統馬英九訪陸的看法。

彼得扎爾馬耶夫（Peter Zalmayev）也是非營利組織歐亞民主議 （EDI）的主任，這次來台灣專訪幾位台灣政治人物，首訪者之一的謝佩芬在臉書分享，她近日接受烏克蘭電視台Pryamiy國際新聞節目「The Week」的訪談已播出，上線14小時便累積近6萬觀看次數。

不過最有趣的是，彼得扎爾馬耶夫這次來台也專訪了陳水扁，陳水扁今在臉書透露，20年前，2003年10月31日，他在紐約採訪當時領取國際人權聯盟2003人權獎，當時彼得扎爾馬耶夫就在紐約採訪他；20年後，彼得扎爾馬耶夫在台南訪問他，這次訪問的題目是，對俄烏戰爭及川普被起訴的看法。

至於陳以信被問到台海局勢時，陳以信指出台灣不是烏克蘭，應該積極避戰、謀和。一面強化國防，另一方面透過對話降低北京的攻台動機。至於馬英九訪陸；陳以信說，馬前總統此行傳遞重要和平訊息，證明即使外媒把台灣形容是世界上最危險地方，還是有許多人盡力追求和平與穩定。

謝佩芬則被問到兩個頗為「極端」的問題，被問到如何看待蔡英文總統出訪友邦與過境美國，以及同一時間前總統馬英九赴中訪問時表示，蔡英文以元首身分出訪且過境美國行之有年，中國若大作文章、反應過度，只突顯出民主國家和威權國家間，真的距離太遙遠。

至於馬英九，她說，雖稱赴中屬私人行程，但台灣前元首的身分不會改變。在國際局勢不斷變動的此刻，她希望馬英九在中國的言行，不要向世界傳達錯誤的訊息，讓支持台灣的民主夥伴，誤以為台灣的主流民意靠向中國。

對於俄羅斯入侵烏克蘭，給了台灣什麼啟示？是否擔心歐美等國把重心放在俄烏戰爭，忽略台海局勢。謝佩芬說，「天助自助者」，烏克蘭人民的團結與保家衛國的決心，給台灣人民很大的啟發。

至於國際資源分配問題，她說，這恰與有些人擔心的「重烏輕台」情境相反，國際對台灣的關心與支持也都更加強烈，這點從台灣絡繹不絕的外賓訪團規模、來訪的頻率等的遽增可看出。