美國三大軍工巨頭：洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)旗下的臭鼬工廠(Skunk Works)，將和雷神公司(Raytheon)、諾斯洛普格魯曼公司(Northrop Grumman)，一起組織團隊，聯手競標海軍下一代指揮控制飛機E-XX，此種飛機是應對核戰爭爆發時，能在混亂環境裡擔任通訊指揮機，因此俗稱「末日飛機」(Doomsday plane)。

防衛新聞 (Defense News)報導，目前的末日飛機是16架的E-6B水星通信中繼機（E-6B Mercury），這些飛機執行的是TACAMO任務，即「接管並撤離」(Take Charge and Move Out)，在核戰爆發後，總統、國防部長和其他國家重要人物，能夠通暢的與藏於水下的戰略核子飛彈核動力潛艦(SSBN)連絡和控制。

E-6A是以波音707為載台，於1989年服役，到1997年，升級新式座艙與操作系統，稱為E-6B，如今每一架E-6B都是E-6A升級而來，因此總服役時間已30多年。在美國海軍上個月發布的 2024 財年預算書，已表示E-6B正在老化，必須進行現代化改造。

諾斯羅普全球監視副總裁兼總經理簡畢曉普週一表示，E-XX 項目的團隊在武器系統集成和戰鬥管理指揮與控制方面擁有知識和經驗，還將包括 Crescent Systems Inc. 和 Long Wave Inc. Bishop 在馬里蘭州國家港口舉行的海軍聯盟海空會議上向記者作了簡報。

鑑於E-6B的操作經驗，美國海軍感覺它的操作成本高、跑道所需長度很長，在戰爭時期並不容易維持，因此在E-XX計劃提出後，海軍決定使用洛克希德馬丁公司的 C-130J-30 超級力士運輸機，這是 C-130 的長體版本，機身增加了4.5公尺，但是跑道滑行距離仍然只需1000公尺，也能在不平整的跑道起降，更適合戰時之用。

洛馬代說說，加長型 C-130 的尺寸適合執行任務，並且泛用性比E-6更好。

雷神公司則為E-XX 提供綜合通信系統，而諾格公司的分工還沒有發表，可能也是電子設備。

海軍希望E-XX能快速過渡，所以除了更先進的無線電和電腦系統外，它不會引進新技術，尋求更快服役。海軍計畫購買9架E-XX。