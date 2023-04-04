貨櫃車所載運的貨櫃，不明原因翹起來，直接撞擊上方的標誌牌與陸橋。

今(4)日上午，1輛貨櫃車行經道1號南向303公里處，後方貨櫃不明原因「翹起來」，撞擊到上方陸橋後，貨櫃整個「直立卡住」，不少路過駕駛人目擊直呼「好誇張」，國道警方獲報到場處理；這起事故也被左後方車輛行車紀錄器拍下，撞擊瞬間畫面也曝光！

拍攝到這起事故的駕駛，在臉書社團「爆料公社公開版」上傳這段1分多鐘影片，他也驚嚇直呼「親歷其境」；從影片中可見，駕駛發現右前方貨櫃車其後方貨櫃不明原因「翹起來」，他還在和副駕女性聊天時，突然看到這一奇景，趕緊降慢車速，隨後便聽到一聲巨響，整個貨櫃卡在陸橋下，而上方的標示牌也應聲而落，開在貨櫃車後方的小轎車也趕緊急煞，所幸未發生追撞，其他車輛也停下慢慢地往右側離開。

這段影片在網路上曝光後，網友也紛紛留言表示「貨櫃這樣都沒感覺嗎」、「太可怕了，一路舉高高」、「後車真的命大」、「後面那台還想跟上？」、「是在玩絕命終結站嗎？後面的人真的會嚇死」、「第一次看到貨櫃車也能舉斗」、「橋都被你撞斷了」、「後面那台車不知道有沒有一大包」。

這起交通事故發生在今天上午10點34分、國1南向麻豆段，國道警方表示，駕駛人無飲酒情形、無受傷，現場因貨櫃卡在跨越橋及中線車道間而無法即時吊離，需動用切割器具切除，整起事故歷經約1小時於上午11點26分排除，恢復通車。

警方呼籲用路人，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人的安全。