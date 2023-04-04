22歲林姓男子4日凌晨駕駛大貨車送貨途中，為閃避停在路邊的車輛慘撞分隔島後翻覆。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區今凌晨發生大貨車翻覆事故，22歲林姓男子4日凌晨3時許，駕駛營業用大貨車行經中壢環西路二段，往平鎮方向正在送貨途中，疑未注意前方路況，為閃避停在外側的車輛，失控撞上分隔島，整輛車翻覆於路中間，所幸林男輕傷無大礙。

警方表示，林男當時於轉彎處為閃避停在道路外側的車輛，撞擊分隔島後失控翻覆於道路中央，導致他手腳有輕微擦挫傷，經酒測確認其酒測值為0，警方除立即協助就醫治療外，也聯絡拖吊車到場移置貨車，詳細肇事原因，仍有待進一步釐清。