桃園市龜山A7的郵政物流園區的郵園公園因一直沒有完成備查，無法啟用。（賴佑維攝）

位於桃園市龜山A7的郵政物流園區的郵園公園雖然在3年前完工，但依法需要由主管機關備查才能啟用，不過主管機關交通部一直未完成程序，經民代協調，決定由桃園市工務局代為備查，但因3年前的檢驗報告已經過期，還需要重新送審才能使用。

記者實際觀察，郵園公園入口有紐澤西護欄圍住，一旁還有垃圾、比人還高的雜草。因長年沒有使用，民眾不滿聲音不斷，有民眾說，帶著小孩去，才發現公園根本是擺設，無法入內遊玩，只好和孩子敗興而歸。也有民眾痛批，無法理解蓋好的公園不能使用，難不成要等到遊具壞掉？

桃園市議員陳雅倫說，郵園公園2019年就已經完工，主管機關卻不願意備查，這些年來都無法使用。她說，此案經過多次溝通，甚至邀集衛福部、交通部、桃園市政府等多次開會，但經過不斷努力後終於有眉目，也算是在兒童節送給地方的禮物。

桃園市工務局指出，根據衛福部兒童遊戲場設施安全管理規範第7點，在設施開放使用前，應檢具資料陳報主管機關備查，該公園遊戲場因未完成備查程序故未開放使用。而該遊戲場在郵政園區範圍，屬私有土地，並非公共設施用地，其主管機關應該是交通部，並非所有公園遊戲場都屬工務局備查。如台茂公園兒童遊戲場，就是由桃園市經濟發展局備查，而非是工務局。

知情人士透露，雖主管機關交通部應對該公園遊戲場備查，但交通部認為，過去沒有交通部備查遊戲場的前例可循，為此不願意備查。陳雅倫說，經過協調後，工務局決定由他們進行備查，避免公園遲遲無法啟用，影響民眾權益，但因為遊具每3年要檢驗1次，安全性等通過後才能由主管機關備查，該公園遊具距離上次檢驗已經超過3年期限，因此還要重新檢驗，待檢驗完成後，工務局將盡快完成程序，讓公園開放。