駐巴西聖保羅辦事處王姓組長上月墜樓身亡，遺孀俞惠敏對外投書，懷疑亡夫之死與上級霸凌、不願核銷高額官邸修繕費有關；外交部昨稱，王自始未經手該案，指控或有誤解，將持續調查；民眾黨立委邱臣遠4日指出，駐外人員需要被關心和鼓勵，要求外交部重新檢視心理輔導機制與反應管道是否暢通。

公開信提到，王組長生前透露，他因不願核銷近40萬美元的鉅額官邸修繕費，遭聖保羅處長馮光中挾怨報復，意圖聯合陳姓秘書栽贓王貪汙公款，而後王曾為此錄音明志，她也將此份音檔傳給外交部期盼主持公道，也質問外交部長吳釗燮是否聽過錄音內容？

外交部3日先是承諾會持續瞭解此事件，晚間又發聲明指出，依據公文紀錄，職務宿舍修繕於去年4月完工、5月驗收，6月27日報請核銷結案；王組長則是在同年7月抵任，自始至終未曾經手或參與該案，認為俞惠敏的指控或有誤解。

外交部說，有關王組長在辦事處的工作情形、與館長和同仁互動，以及出納現金短少問題，均在調查階段，政府不會預設立場，會待問題釐清後向家屬和外界說明。

對此，邱臣遠表示，外交部務必客觀調查有關霸凌、40萬美元的官邸修繕工程款挪用之事，釐清相關責任歸屬，給國人交代，並盡快向立法院外交及國防委員會報告，其他有駐外人員的部會，也須檢視是否掌握駐外人員在當地工作與生活狀況，內控管理流程是否有效。

邱臣遠強調，駐外人員需要被關心及激勵，要求外交部重新檢視相關心理輔導機制SOP與反應管道是否暢通。

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