社群媒體推特（Twitter）於4月3日（一）偷偷更換了其招牌藍色小鳥圖標成網路流行的迷因「Doge」後狗狗幣（$Dogecoin）聞訊大漲，截至本篇報導為止上漲了27％以上，來到了0.10061美元（近新台幣3塊）。身兼推特和電動車大廠特斯拉（Tesla）的執行長馬斯克（Elon Musk）發推文，暗示這次變更將延續一段時間，不過會維持多久並不知道。

推特（Twitter）偷偷更換了其招牌藍色小鳥圖標成網路流行的迷因「Doge」。（翻攝自推特介面）

據區塊鏈專業媒體cointelegraph.com 4日報導，前兩天馬斯克才要求美國法官撤銷一份2580億美元（近新台幣7.9兆）的訴訟，指控馬斯克涉嫌以金字塔式騙局（Pyramid scheme／或稱老鼠會）來推廣狗狗幣。據報導，馬斯克的律師辯稱「有趣的圖片」和「發表支持言論」的行為並不構成詐欺。

圖示更改的原因，可能歸因於一則閒聊貼文，當時美國知名論壇Reddit的一個金融投資討論版——WallStreetBets的知名人物WSBChairman和馬斯克聊天內容。補充一下，WSBChairman正是2021年紅遍全球的「GME股票聖戰」的發起人。

馬斯克兌現了2年前在推特跟WSBChairman瞎扯的內容。當時他跟馬斯克說「把推特的鳥圖標換成多吉（Doge）好了」馬斯克則笑回「哈哈，那將非常酷，」

過去多項市場研究表明，馬斯克發推文往往能刺激狗狗幣的價格上漲。因此幣圈常戲稱他為馬投顧，在2021年期間，馬斯克常高喊「狗狗幣是人民的加密貨幣」等口號來推廣這支加密貨幣，並自稱狗幣教主「Dogefather」。

去年，特斯拉推出了賽博皮卡車（Cybertruck）造型的小哨子，每個哨子的價格為1000枚狗狗幣或當時的60美元（約1900塊台幣）。美國企業家既NBA達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）也讚揚狗狗幣，聲稱它可以用來解決推特的垃圾信息問題。