連續7版的《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》，4日公布最新內容，顯示2022年經濟衰退壓力下，全球藝術市場銷售額努力維持正成長在3％、約678 億美元，帶動市場恢復至超越疫情前2019 年的水平。其中，美國藝術市場的復甦力道，是疫情爆發以來所有主要市場中最強勁，銷售額年增8％、總額有302億美元，達到有史以來最高水準。

全球藝術市場銷售規模在2021年曾出現31％的跳躍式成長，就史上記錄觀察，僅次於2010年年增率44％。而連3年的新冠疫情嚴格規定隔離，限制了實體藝術展的舉行，即使線上看展等創新科技的導入，仍無法完全刺激買氣，2020年時銷售規模一度萎縮22％。

藝術銷售表現上，前三大市占為美國、英國、中國大陸，分別成長2％、18％、-14％，各自達到 45％、18％、17％，調研單位指出，美國呈現出疫情爆發後最強勁的復甦，而英國藝術市場則超越中國大陸，回到第二位。

此報告由文化經濟學家暨「Arts Economics」創辦人Clare McAndrew 博士所撰擬，並由「巴塞爾藝術展」(Art Basel)與UBS瑞銀集團共同發表，針對2022年度全球藝術市場狀，進行完整總體經濟面分析。瑞銀集團表示，全球藝術市場展現出韌性，77％高資產客群對全球藝術市場表現樂觀，逾半數計畫在2023年購買藝術品。

該報告指出，中國大陸與香港市場在2021年大幅成長，卻在2022年遭遇挑戰，全年銷售額急遽下滑14％，銷售額112億美元，是2009年以來的第二低水準。瑞銀財富管理投資總監辦公室全球資產配置主管及環球投資管理亞太區聯席主管蘇安純（Adrian Zuercher）表示，亞洲市場正處於一個轉捩點。雖然中國市場佔全球市場百分比呈現下滑趨勢，但可合理預測2023年年中的全面重啟計畫，將可推動受到壓抑的需求與供給狀況，因此有助於中國藝術市場復甦到新冠疫情爆發前的水準。

蘇安純指出，中國大陸與香港的經銷商，對未來一年的藝術銷售表現抱持最大的樂觀態度，有68％預期2023年銷售額將會有所成長。