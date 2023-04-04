里港工業區工廠驚傳大火 濃煙密布直竄天際 19:232023/04/04 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 里港工業區工廠大火，濃煙直竄天際。(翻攝影片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 里港工業區工廠大火，濃煙直竄天際。（翻攝影片） 訂閱影音： 中時新聞網 里港工業區內一處工廠，4日下午5時5分驚傳火警，疑似內部廢棄物因不明原因燃燒，因廠房面積大，濃煙直竄天際，數公里外皆清晰可見，屏東警消獲報後出動15車28人前往搶救，目前仍在灌救中，所幸並無人員受困及傷亡，起火原因仍待釐清。 里港工業區工廠大火，濃煙直竄天際。(民眾提供) 里港工業區工廠大火，濃煙直竄天際。(民眾提供) 又一大陸車企傳倒下 天際汽車將停工停產 屏東里港鄉近200人抗議鑿井輸水給高雄 周春米回應了 搶水大戰！ 屏東里港抗議鑿井支援 民怨：別回到戒嚴時期 #里港 #火警 #濃煙 #直竄天際 #灌救 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中各公墓湧現掃墓人潮 環保局現場宣導「紙錢集中燒」 19:212023/04/02 生活 北市內湖地下室濃煙竄列三級火警 消防人員助2人脫困 12:102023/03/30 社會 空拍機升空巡查 嘉義縣清明連假墓地火警減少 16:272023/04/04 社會 陸車企連環爆 天際汽車停工停產 04:102023/04/03 全球財經 預防掃墓火警 將軍消防分隊公墓辦宣導活動 19:012023/04/02 社會 台南資源回收廠火警 黑煙直竄天際24輛消防車灌救中 14:352023/03/30 社會 關渡宮旁宮廟起火 2樓高鐵皮屋疑悶燒黑煙直竄天際 14:022023/03/29 社會 台中大雅驚傳工廠火警 機台雜物燃燒10平米無人員傷亡 17:232023/04/03 社會 清明連假新北消防駐點戒備 宣傳「防火口訣」杜絕墓地火警 21:302023/04/02 社會 清明連假不平靜！台中東區新民街攤販區起火 11:362023/04/04 社會 大林煉油廠氣爆第三方調查曝原因 中油3高層鞠躬道歉 12:482023/03/30 社會 古坑綠色隧道旁傳火警 4臨時屋「竄火舌冒濃煙」付之一炬 00:032023/04/04 社會 三峽兩層平房傳火警黑煙竄出 60歲男子送醫搶救 18:092023/04/03 社會 淡水塑膠工廠失火！百坪鐵皮廠房竄驚人濃煙 居民全嚇壞 10:002023/04/02 社會 中市逢甲商圈暗夜火警 多部機車遭燒毀幸無人傷 13:272023/04/03 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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