里港工業區工廠大火，濃煙直竄天際。（翻攝影片）

里港工業區內一處工廠，4日下午5時5分驚傳火警，疑似內部廢棄物因不明原因燃燒，因廠房面積大，濃煙直竄天際，數公里外皆清晰可見，屏東警消獲報後出動15車28人前往搶救，目前仍在灌救中，所幸並無人員受困及傷亡，起火原因仍待釐清。

里港工業區工廠大火，濃煙直竄天際。(民眾提供)
里港工業區工廠大火，濃煙直竄天際。(民眾提供)
里港工業區工廠大火，濃煙直竄天際。(民眾提供)
里港工業區工廠大火，濃煙直竄天際。(民眾提供)
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