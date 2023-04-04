67歲楊姓男子失聯找不到人，昨晚被友人發現陳屍在嘉義縣水上鄉三界埔一處果園內，離奇的是，死者身體蜷曲側臥吊籠內，右手反手握住吊欄杆子明顯骨折，頸部一處傷口深可見骨，檢警相驗初步排除他殺，為求慎重，今下午檢警重回現場勘查，以釐清案情，最後研判是意外致死。

警方調查，死者反手握住吊籠欄杆，頸部有明顯外傷，右手骨折，初步調查現場無打鬥痕跡和遺書，今中午檢警相驗，初步排除外力介入，為釐清案情，下午檢警、法醫重回現場，試圖還原事發過程。

水上分局表示，死者陳屍的吊籠原本懸掛在挖土機的挖斗上，推測死者獨自以繩索操作控制桿時，疑操作不慎加上怪手位處斜坡，挖斗突傾斜倒下，導致死者連籠帶人從5、6公尺高度跌落，過程中頸部被籠具所傷，現場才會留下大量噴濺血跡，死者也因失血過多休克致死。

據了解，楊姓死者設籍台中市，但在水上鄉三界埔偏僻山區租地經營果園，假日會從台中到水上鄉務農，昨晚因死者女兒聯絡不上父親，委託李姓地主幫忙找人，地主前往果園找人，昨晚8點多先發現工寮內的農藥加壓機仍在運作，隨後發現死者頭戴安全帽，倒臥蜷曲在挖土機旁吊籠內，頸部疑遭不明利器刺傷，人已明顯死亡，趕緊報警。