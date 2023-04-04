台南市衛生局邀請高雄醫學大學口腔衛生學系教授黃曉靈分享保健牙齒的4撇步。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

小朋友當場學習貝氏刷牙法。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市國中小學學生齲齒率25.51％，低於全國平均值31.33％，且依據衛福部2022年統計，台南學生齲齒顆數僅0.49顆，更是全國最低；為持續推廣讓大小朋友做好口腔保健，台南市政府衛生局規畫一系列相關活動，更邀來專家傳授護牙4撇步，讓牙痛不上身。

高雄醫學大學口腔衛生學系教授黃曉靈指出，保護口腔衛生有4個撇步，一是吃東西後及睡前要刷牙搭配含氟牙膏1000PPM，因為多數細菌往往藏在牙肉跟牙齒中間，除用「貝氏刷牙法」清潔牙齒，6歲前小朋友刷牙可使用掌式，國小學童則建議使用「握筆式」方式刷牙，而且，牙齒頰側、咬合側、舌側三面都要刷、來回刷十下，搭配含氟牙膏可讓牙齒變得更堅固。

撇步二是定期塗氟。她說，目前政府補助6歲以下兒童每6個月1次牙齒塗氟服務，寶寶長出第1顆牙齒就能塗氟；撇步三是記得窩溝封填，政府補助6歲未滿12歲學童臼齒窩溝封填服務，家長在小朋友9歲前即可完成4顆第一大臼齒窩溝封填，有效預防蛀牙。

撇步四則是多數人罩門，即定期看牙，她建議1歲前就帶小朋友至牙科檢查口腔，從小保護乳牙，以免影響恆牙生長，且透過定期看牙、正確潔牙、使用政府免費塗氟及窩溝封填服務，即使看牙醫也不再害怕。

迎接兒童節，南市府衛生局規畫一系列健康活動，包括「健康童萌會」兒童節活動、「兒童口腔健康論壇」等，另也提醒家長如家中有7歲以下孩童，可攜帶至有提供健兒門診的醫療院所，接受共7次兒童預防保健服務。