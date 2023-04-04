台南市國中小學學生齲齒率25.51％，低於全國平均值31.33％，且依據衛福部2022年統計，台南學生齲齒顆數僅0.49顆，更是全國最低；為持續推廣讓大小朋友做好口腔保健，台南市政府衛生局規畫一系列相關活動，更邀來專家傳授護牙4撇步，讓牙痛不上身。
高雄醫學大學口腔衛生學系教授黃曉靈指出，保護口腔衛生有4個撇步，一是吃東西後及睡前要刷牙搭配含氟牙膏1000PPM，因為多數細菌往往藏在牙肉跟牙齒中間，除用「貝氏刷牙法」清潔牙齒，6歲前小朋友刷牙可使用掌式，國小學童則建議使用「握筆式」方式刷牙，而且，牙齒頰側、咬合側、舌側三面都要刷、來回刷十下，搭配含氟牙膏可讓牙齒變得更堅固。
撇步二是定期塗氟。她說，目前政府補助6歲以下兒童每6個月1次牙齒塗氟服務，寶寶長出第1顆牙齒就能塗氟；撇步三是記得窩溝封填，政府補助6歲未滿12歲學童臼齒窩溝封填服務，家長在小朋友9歲前即可完成4顆第一大臼齒窩溝封填，有效預防蛀牙。
撇步四則是多數人罩門，即定期看牙，她建議1歲前就帶小朋友至牙科檢查口腔，從小保護乳牙，以免影響恆牙生長，且透過定期看牙、正確潔牙、使用政府免費塗氟及窩溝封填服務，即使看牙醫也不再害怕。
迎接兒童節，南市府衛生局規畫一系列健康活動，包括「健康童萌會」兒童節活動、「兒童口腔健康論壇」等，另也提醒家長如家中有7歲以下孩童，可攜帶至有提供健兒門診的醫療院所，接受共7次兒童預防保健服務。
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