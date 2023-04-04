50歲鐘姓女子在疫情期間，將53歲林姓丈夫的500萬退休金投資股市，最後血本無歸，夫妻爭吵不斷。雙方1日晚間再度發生口角，林男一時氣憤，徒手並用掃把毆打妻子，隨後駕車離去，鐘女當晚借宿友人家中，隔天頭暈身體不適，在睡夢中失去呼吸心跳，送醫不治。警方獲報後，依傷害致死罪嫌將林男送辦，新北地檢今日聲押獲准，鐘女死因將擇日解剖。

據了解，林男多年前退休時曾領到500萬退休金，原本交由妻子鐘女保管，2年前林男想買新車向妻子要錢，才知道錢被妻子拿去投資股票全數賠光，雙方因此經常爭執起口角，最近半年林男變本加厲，開始對妻子家暴。

1日晚間，夫妻2人到樹林友人開設的宮廟參拜祈福，不料雙方卻因退休金一事再度爭吵，林男在激烈爭吵下，突然失去理智，除徒手毆打妻子，更隨手拿起掃把痛毆妻子，把妻子打到遍體鱗傷，友人見狀趕緊制止，林男則憤怒開車返家，鐘女當晚借住友人家中。

隔天鐘女以為身上傷勢只是小傷，未到醫院診治，不料到下午，鐘女開始感覺頭暈不適，向朋友表示需要睡覺休息一下，友人見她睡到打呼，因此不以為意，但至2日傍晚6時許，鐘女的打呼聲突然停止，友人上前查看，才驚覺鐘女已無呼吸心跳，趕緊打電話報警，並通知救護車送醫，不過鐘女經急救後仍不治。

因鐘女身上有多處瘀傷，醫院判斷死因為外力所致，加上鐘女友人供詞，警方逮捕林男丈夫，警訊後依傷害致死罪嫌送辦，今日下午，新北地檢署聲押獲准，至於鐘女確切死因，將由檢察官擇日相驗解剖釐清。

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