女星許鈞鈞出道以來以拍攝《戲說台灣》跟八點檔為主，收放自如的演技讓她戲約滿檔，忙於拍攝之餘，身體卻出現狀況，除了左大腿上半部麻掉，還長出恐怖黑青，經醫師診斷是皮蛇(帶狀疱疹)，病因是免疫系統出問題，讓她一度擔憂問：「會死掉嗎？」，後來還出現昏睡的症狀，讓她非常困擾。

許鈞鈞3日表示某天醒來後，發現雙腿布滿黑青，以為碰到不乾淨的東西，後來更在拍戲前一日，驚覺左腿上半部整片麻掉，3天後還長出小紅疹，劇組工作人員見此連忙勸說要去看醫師，但她總覺得會自然康復，紅疹便越長越多，後來看診才知道是皮蛇。

醫師告訴她：「妳這是皮蛇，但黑青的部分可能要去檢查，可能是免疫系統出了問題」，許鈞鈞嚇到問：「皮蛇？我會不會遇到什麼派咪(壞東西)啊？」，醫師連忙安慰：「不會啦，紅疹是妳免疫系統下降，但莫名黑青就需要比較擔心了」，許鈞鈞聽完更加緊張：「那會怎樣？會死掉嗎？」，醫師則對她解釋：「不會，可能最近太累或壓力大，但皮蛇的部位可能神經會有永久性或短暫性的損害。」

許鈞鈞表示自己沒長過皮蛇，輕忽它的恐怖威力，接下來皮蛇竟越長越多，偶爾還伴隨著抽痛和無力感，更容易突然昏睡，好在經過一段時間休養，身體已經痊癒、並未留疤，讓粉絲鬆了一口氣。