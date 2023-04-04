city’super板橋店限定Hāfuハーフ東方美人O2雪芙蛋糕，4吋原價328元、優惠價298元。（city’super提供）

愛買母親節6吋愛維爾奶蓋天使蛋糕，499元。（愛買提供）

據通路銷售統計，近年疫情影響大大帶動療癒甜食銷售，尤其兼具美味及顏值的甜食更是春季不可缺少的聖品，加上母親節將至，部分業者也開始推出蛋糕早鳥預購。

超市量販部分，愛買量販4月7日起開放母親節蛋糕預購，有年年熱賣的8吋自製鮮奶油蛋糕、奶蓋天使蛋糕、檸檬磅蛋糕、重乳酪蛋糕等共18款，5月1日前預訂單筆滿500元送50元麵包現金折價券。

曾單日賣上百顆的超人氣O2雪芙蛋糕「Hāfu ハーフ」在4月起首度插旗新北板橋，進駐 city'super板橋店，推出只有該店限定的全新口味，同時在city'superSOGO復興店、新竹巨城兩家店同步登場的，還有造型饅頭品牌「美姬饅頭」，主打造型特殊的豬腳麵線造型饅頭禮盒。

SOGO復興館九州鬆餅瓦芙快閃櫃，草莓起司霜淇淋＋楓糖鬆餅8結蛋捲，150元。（SOGO提供）

百貨部分，甜點是春季最不可缺少的療癒聖品，在日本擁有高人氣的鬆餅－日本九州鬆餅，姐妹品牌「九州鬆餅瓦芙」即日起至4月20日進駐SOGO復興館B3快閃櫃，推出2款限定口味：草莓麻吉瓦芙、京都抹茶蕨餅瓦芙。

微風女神節即日起登場，為慰勞女性生活中的壓力，各館推出期間限定甜點，包含美國菲爾斯太太、MAISON KAYSER、Kobe Sweet Cafe、le Boulanger de monge、Trine＆Zen、順成蛋糕等。