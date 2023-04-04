《長空之王》預告

首部以中共頂尖隱形戰機殲-20與空軍試飛員為題材的大陸國產航空電影《長空之王》，即將於近期在大陸與海外同檔期上映。電影由劉曉世導演與編劇，王一博、周冬雨、胡軍、于適、等大陸知名演員主演，除刻畫空軍試飛員不斷挑戰極限的鬥志，也揭開中共最先進戰鬥機誕生的艱辛歷程。近日片商已發表最新預告片，在網路上引爆熱烈議論。

綜合陸媒報導，《長空之王》將在4月28日正式上映，按照官方的說法，北美與澳紐等海外華人較密集地區將同步上映，英文片名為「Born To Fly」（為飛行而生）。影片聚焦中共空軍試飛員雷宇（王一博飾）及其他隊員在隊長張挺（胡軍飾演）的帶領下，參與殲-20戰機試飛工作，不斷挑戰戰機性能和自身駕駛能力的極限，將觀眾帶領到一次充滿驚險刺激的空中冒險之旅。

《長空之王》4月28日正式上映，北美與澳紐等地將同步上映，英文片名為「Born To Fly」（為飛行而生）。（圖／新浪網）

報導說，這部大陸首部現代空戰片中，除了頂尖戰機殲-20之外，主力戰機殲-16、殲-10C等機型都將在這次大銀幕上亮相。

電影《長空之王》由劉曉世導演，桂冠、劉曉世編劇，王一博、胡軍、于適領銜主演，周冬雨特別主演，卜鈺、翟宇佳、王子宸 、蘆鑫等聯合主演，預料將會引起一陣先進戰機與軍武電影熱潮。

《長空之王》 首部以中共頂尖隱形戰機殲-20與空軍試飛員為題材的大陸國產航空電影。（圖／新浪娛樂）

不過，報導表示，空戰片雖然會引起很多軍迷的喜愛，但這些軍迷們的眼睛也極為挑剔，光是從簡短的預告片中，就皮軍迷們挑出大量的漏洞，拿到網路上接受軍事愛好者的公審。一旦全片正式播出，被挑出的漏洞可能會比預告片多出數倍。

另外由於主演的王一博長像較斯文，被不少觀眾認為是「小鮮肉」型，因此有些網民認為他在片中的形象「缺乏軍人氣息」，這種對某些特定角色產生的刻板印象產生的衝突，往往也是影片遭批評之處，但也非絕對因素。

再者，不久前美國空戰電影《捍衛戰士：獨行俠》大獲好評，網民自然會拿中國版空戰片來做比較。相關的討論指出，這種比較不太靠譜，因為阿湯哥是真的開著飛機上天空拍攝，大量的飛行鏡頭都是阿湯哥在戰機駕駛艙內完成的，若要讓王一博去開飛機，這玩笑可不大好開，畢竟外傳他以前騎摩托車還翻過車，開飛機可能沒有人敢讓他嘗試。

《長空之王》由劉曉世導演，桂冠、劉曉世編劇，王一博、胡軍、于適、周冬雨等人主演，預料將會引起一陣先進戰機與軍武電影熱潮。（圖／新浪娛樂）

電影《長空之王》原訂去年10左右上映，但後來臨時撤檔，原因是「為了能夠呈現更好的製作效果」， 有些網民猜測可能是內容的問題，或是審查時被挑出毛病，被迫加戲重剪之類的問題。但片商與製作團隊皆諱莫如深，也留給觀眾們不少想像空間。