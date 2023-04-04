孩翻高雄！壽山動物園兒童節活動人潮創新高。(高雄市觀光局提供)

高市府觀光局兒童節連假推出「『孩』要來壽山動物園」系列活動，連假前三日人數已逾3萬人，其中3日更突破1萬3千人，創重新開園以來新高。局長高閔琳表示，昨首場「萬獸圖繪畫創作坊」由多次入圍義大利波隆那插畫展的插畫家吳欣芷與小朋友一起完成巨幅藝術創作「萬獸圖」，今上午十點還有最後一場；明天則推出「ZOOCOOL美夢故事屋」特別活動，上午十點和下午三點共計兩場，歡迎爸爸媽媽把握假期，帶著小朋友一起到壽山動物園感受不一樣的兒童節！

插畫家吳欣芷(右1)與小朋友在萬獸圖作品前合影，左上方的動物更站上特製的交通工具。(高雄市觀光局提供)

高閔琳說，兒童連假期間12歲以下兒童均可免費參觀動物園，是親子出遊首選，而壽山動物園也特別推出「『孩』要來壽山動物園」兒童節特別活動；其中包括圖書館行動書車，特別精心挑選眾多繪本故事首次快閃動物園，讓民眾享受獨特親子共讀時光；以及首度推出、開放報名後隨即秒殺的「萬獸圖繪畫創作坊」，由多次入圍義大利波隆納插畫展的插畫家吳欣芷先領軍。吳欣芷教導小朋友速寫園區動物，並按年齡層分組實地走訪，引導小朋友觀察動物特徵，讓動物栩栩如生躍然紙上同時將手稿轉換成拼貼、色塊塗鴉、線條繪製等彩繪於萬獸圖底紙上；小朋友更發揮想像力讓動物站上特製的交通工具，無限的創意和發想組成獨一無二萬獸圖，吸引許多遊客駐足欣賞。還有擅長多元媒材創作的「ZOOLALA美術客」，則以動植物速寫並搭配動物習性圖卡進行解說，以紙板裁剪園內可愛動物特徵或輪廓再進行拼貼，少見的創作素材也深獲大小朋友好評；5日上午十點及下午三點各有一場ZOOCOOL故事屋，以「美夢專賣店」為題與大小朋友進行互動。

此外，連假期間壽山動物園每日提供限量800張空白畫紙及200張線稿圖，台慶不動產北高華夏鑫富加盟店共贊助1500組色筆作為贈品，讓小朋友可以在園區進行寫生，另將作品上傳壽山動物園臉書指定貼文下方還有機會抽中知名火鍋店招待券，歡迎小朋友把握機會來動物園踏青！

行動書車來到動物園，並進行繪本故事分享。(高雄市觀光局提供)

壽山動物園也再次呼籲，因停車空間有限，建議將愛車停放在捷運週邊停車場，再搭捷運至鹽埕埔站轉56號區間車直達動物園，或搭乘輕軌到台鐵美術館站轉乘接駁車，除了可節省等候停車空位的時間，也讓旅程更加輕鬆便捷，更多資訊可至壽山動物園官網（https://zoo.kcg.gov.tw/ ）或臉書（https://www.facebook.com/ShouShanZoo）查詢。