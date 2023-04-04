人美心美的蕭薔，替「幼安早療日間照顧中心」拍攝公益短片。（願有情提供）

蕭薔（左）熱衷公益。（願有情提供）

蕭薔（右）聽到公益邀約便一口答應。（願有情提供）

54歲的「凍齡美女」蕭薔，多年熱心公益，人美心也美的她，上月31日前往苗栗第一家為遲緩兒童設立的「幼安早療日間照顧中心」，拍攝公益短片《被遺棄的天使》並親自配音。蕭薔在當地停留2天，不僅與院內遲緩兒童們有說有笑，對話時還會刻意壓低身體，與孩子們同一視線水平，專心傾聽孩子們的一言一語。

蕭薔與一位早療前只會發出單音的4歲小天使合唱〈一剪梅〉，她緊牽著小天使的手，一字一句引導她唱出歌詞，構成世上最動人的歌聲，蕭薔事後更害羞的笑說：「完了，大家都知道我年紀。」

導演伍宗德表示，他到全台慈善機構拍攝公益短片，白冰冰、謝祖武、李翊君、狄鶯、龍千玉、郭婞淳等人都曾幫忙拍攝，而蕭薔是唯一拍攝5支公益影片的藝人，「這些有名的人幫我們免費代言，都是發自內心的，真的很感恩他們。影片能讓他們去募款，我們就很安慰」。他也提到，「幼安早療日間照顧中心」除了照顧遲緩兒童，還照顧150位身心障礙的老人，其中有70多位是被拋棄的，政府補助很有限。

再與蕭薔合作的原因？伍宗德說正好2個月前蕭薔問他，「你有認識照顧小孩的機構嗎？我想去捐款」，她在伍宗德的介紹下前往原住民部落幫助原鄉小孩，總共捐了25萬元。伍宗德也藉機再向蕭薔提出邀約，即使這次拍攝需要耗時2天，蕭薔也是一口答應。

伍宗德說，孝順的蕭薔每次做完公益都會想跟已逝的蕭媽媽分享，「她以前都會跟我要獎牌，我都笑她很虛榮，她就會說『我是要給媽媽看的』」，他笑說這次拍攝後有在苗栗請蕭薔吃客家料理，也買單蕭薔購買的20幾箱餅乾，當作報酬。