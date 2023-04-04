「天使雞排」才宣布一片漲為100元沒過多久，近日又有網友清明連假出遊時發現，墾丁大街的雞排一片要價120元，狂酸「台灣人真的很有錢」，貼文一出，引發熱烈討論。對此，雞排業者也在今（4日）出面澄清，自家的雞排每片都嚴選「10兩重」，而自製的沾醬更是媲美餐廳等級，直說：「一定值得120元的價格」、「東西好不怕比較」。

一名網友日前在PTT八卦板上發文表示，發現墾丁大街上竟然有賣一片120元的雞排，讓他不禁狠酸：「台北的連鎖店還在100，落伍了啦！直接漲到120，讓大家看見南台灣的消費實力，尊絕不凡一片120！台灣人真的很有錢」。

貼文曝光後，讓不少鄉民覺得詫異，甚至有人嘲諷：「沒賣500太客氣了」。而根據《三立新聞網》、《民視新聞》報導，該攤商老闆娘回應，自家雞排標榜又厚又大，一定值得120元的價格，且進貨時，都會要求廠商「每片要有10兩重」，許多消費者拿到炸雞排時都會覺得詫異，驚呼：「真的很大」。

除了雞排份量十足外，老闆娘強調，該攤的雞排、豬排進貨後還得經過處理、醃製入味，而雞排沾醬也都是親自製作，「泰式酸辣醬媲美餐廳的品質」。對於眾網友的質疑，老闆娘虛心接受，也歡迎大家現場比價，絕對禁得起考驗，「什麼價錢有什麼樣的東西，東西好就不怕比較」。