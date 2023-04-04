今天是台南市長黃偉哲第2任期上任滿百日，台南市政府官網同步推出《政績100》專區，彙整市府團隊4年3個月施政成績，黃偉哲表示，會繼續帶領市府團隊在既有基礎，實現政見承諾，持續推動建設、增加福利照顧，讓百工百業落腳台南，讓台南再屹立下一個400年。

1日甫率團訪日本，黃偉哲今天一回台就馬不停蹄跑行程，更化身孩子王陪小朋友過兒童節。他說，正因今天是兒童節，所以一定要趕回台灣陪小朋友過節，尤其兒童與青年是國家未來主人翁，南市府會持續推動各項兒童及青年福利政策，讓孩子們都能安心就學、快樂成長。

台南市政府表示，黃市長第2任期邁入百日，多項政見也已陸續實現，包括提高生育獎勵、招商引資建設南科沙崙、拓展農產外銷通路等，而台南第一條捷運也可望於任內正式動工。

黃偉哲提到，南科與沙崙綠科是台南經濟發展的雙引擎，尤其南科連2年產值破兆，加上沙崙綠能及資安產業逐漸成熟，證明台南在全球供應鏈中占有一席之地，代表台南承擔引領台灣產經發展的重任。

他說，科研人才選擇移居台南、國際大廠加碼投資，也加速台南推動各項基礎建設，包含社會住宅累計已規畫23處共7445戶，強化三爺溪整治、麻豆排水等多處治水工程，持續落實運輸路網規畫。

南市府指出，台南除了有最先進的科技產業，同時也是台灣重要糧倉、農產大市，為強化台南優質農產的競爭力，建構更好的產銷體系，在黃偉哲任內，累積修繕農水路超過1200公里，建設農產三核心，甚至和中央擴大辦理國際蘭展、領軍赴日參與國際三大食品展之一的東京食品展，將台南農產行銷到國際。

黃偉哲說，2024年適逢台南400年，屆時將由台灣燈會打頭陣，接下來還將有文博會、台灣設計展等大型展覽，都將在台南陸續推出，且台南400系列活動均非一次性活動，而是要藉此契機，展現台南多元族群文化和歷史底蘊，讓台南在下一個百年，有足夠的底氣和國際競爭。