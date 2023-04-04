國道3號台中清水段今天晚間發生火燒車事件。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

國道3號台中清水段今天晚間發生火燒車事件，洪姓男子駕駛BMW，從彰化伸港出發到台中大甲，開到一半突然燒起來，洪男緊急停在路肩，車上4人順利逃生，幸無人受傷。

台中市消防局晚間7點3分獲報，國道3號清水段174.3公里處，北上車道有轎車起火，指揮中心派遣清泉分隊出動2車5人，由小隊長陳弘醴帶隊出勤。

駕駛洪男供稱，他從彰化伸港出發欲往台中大甲 ，開到一半，車子突然無故起火，緊急將車停靠在路肩，車上4人順利脫困，幸無人受傷，起火原因待國道警察釐清中。