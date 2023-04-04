正妹護理師豬豬近日因在網紅黑男影片中，穿著性感比基尼學衝浪，還專業地教學正確PCR，立刻爆紅，個人IG也很快被肉搜出來，一夕之間多了不少粉絲；但人紅是非多，有一名自稱豬豬國中同學的網友爆料她整形隆鼻，釣出本人霸氣回擊。

來自馬偕醫院的正妹護理師豬豬，擁有甜美臉蛋和白皙肌膚，在黑男影片中穿著性感比基尼教學CPR的畫面，好身材若隱若現，讓大票男網友都想被她CPR，而豬豬的IG也很快曝光，一有新PO文就會引起熱烈討論。

人紅是非多，豬豬爆紅後有自稱國中同學的網友留言爆料她整形，她高EQ正面回應了。（圖／取自王豬豬IG）

豈料，最近在豬豬的IG貼文下，有一名自稱是她的國中同學留言嗆聲，「鼻子隆過厚？原來長的塌！」、「塑膠面具臉，妳到底整多大啊？」，甚至有自稱學姊的人也留言附和；突如其來的指控，豬豬隨即在限時動態發文，高EQ回應，「我不會解釋什麼，只會覺得國中同學好可悲」，更忍不住笑說，「國中同學都沒有長大」。

豬豬在黑男影片曝光爆紅後，有不少網友發現她不只有外貌，她也有好好解釋正確的CPR知識，許多人也都大讚，「醫護人員值得尊重」、「護理師的工作非常辛苦，箇中滋味不是外人能理解的」、「好漂亮又專業」。