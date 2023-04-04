經歷兩度轉機，中華女足風塵僕僕抵達地中海濱的黎巴嫩首都貝魯特，與旅日門神程思瑜會合後展開訓練，準備在台灣時間明晚7時半開踢的巴黎奧運資格賽首戰地主黎巴嫩。代總教練莊淑美表示，除了長途飛行的疲勞，下榻飯店的狀況也不理想，讓中華隊首戰格外不易。

「這裡的情況不太理想，飯店時不時斷電、食物還在強力調整中。」莊淑美說，貝魯特下榻飯店的食物不太適合運動員，炸物太多且沒有水果，早餐也沒有澱粉類的麵包，目前正努力協調，請中華足協幫忙補充補給品。

中華隊2日一早從桃園機場起飛，經雅加達、杜哈轉機，抵達貝魯特機場已近當地時間中午，而兩天後就要比賽。後衛陳英惠訓練後表示，雖然有些疲憊，不過讓身體動一動、流點汗還滿好的，「這裡的天氣不錯，冷熱適中，目前時差問題不大，休息一天後大家狀況會更好。」

奧運女足賽共12隊角逐，亞洲區僅有兩張珍貴門票，將透過3階段資格賽決定。除了日本、澳洲、中國大陸與南北韓外，其餘亞洲球隊都得從首輪踢起，中華隊在I組首戰黎巴嫩，11日對決印尼，取得分組第1才能晉級次輪。在上屆的東京奧運資格賽，中華隊則是首度挺進到第3輪才不敵澳洲、大陸，無緣最終附加賽。