《永遠不要長大的地方》陪伴大人小孩一起找回長大過程的冒險精神。（勾勾手合作社提供／曹婷婷台南傳真）

今天是兒童節，童年無憂無慮讓人羨慕，但長大的過程卻讓孩子不快樂嗎？劇場工作者温慧玟發起勾勾手合作社，今年啟動「藝術玩伴計畫」，首發作品《永遠不要長大的地方》，由創作者吳彥霆將孩子成長焦慮心聲轉化為劇本，4月8、9日及15、16日一連兩個周末在台南文化中心原生劇場售票演出，邀請大小朋友走進劇場一起探究「長大是什麼」？

打破藝術與教育的藩籬，串聯教師與文化場館而啟動的「藝術玩伴計畫」，今年率先在台南啟航，目的是透過藝術引導，鼓舞孩子們勇於探索更多元的自我價值。溫慧玟表示，「勾勾手」藝術玩伴計畫1號作品《永遠不想長大的地方》，由陪你長大工作室吳彥霆撰寫劇本、沈浸式劇場孫唯真共同創作。

吳彥霆分享之前在國小教戲劇表演，觀察四、五、六年級孩子出現所謂「成長焦慮」，他認為，這個議題值得被關注與討論，希望透過表演形式，讓看似沈重的議題被看見。

他說，在教學現場印象深刻的是，有孩子面臨被排擠卻沒人傾聽、有人因被爸媽高度期待，哭著控訴「我不想長大」、「長大好難」，也有孩子赤裸裸表白「長大跟我想的不一樣」，孩子們在長大過程對成長感到焦慮、茫然，讓他省思與體悟，身為大人該以什麼方式，好好陪伴孩子長大？

吳彥霆說，此次創作的《永遠不想長大的地方》，表演特別設計一些橋段，讓到場觀賞演出的孩子們，也能身歷其境參與成長冒險的歷程，希望鼓勵孩子們在成長過程，勇敢冒險，也盼藉此能帶給大家力量，進而思考「成長是什麼？」也歡迎爸媽陪同孩子們一起欣賞演出。

「每個人的成長都只有一次，大人也許也在成長的路上弄丟了什麼？」他說，藝術玩伴計畫引領更多孩子通過參與藝術活動，探索自我價值，「長大，不是失去自己的過程，而是成為自己的冒險！」邀請大人小孩一同觀戲，把成長路上曾經擁有的勇氣與奇想找出來！