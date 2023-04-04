在電影《長江7號》中反串飾演周星馳兒子的大陸女星徐嬌，不僅靠著該作品成為香港電影金像獎最佳新人獎得主，更因此片而與周星馳結下「父女緣」，星路一片看好。而長大之後的徐嬌近期在微博上更新多張美照，夢幻模樣讓粉絲大讚。

徐嬌在2015年自爆罹患縱膈腫瘤，需開刀治療而淡出演藝圈，而今現已25歲的她有別於過往調皮的「野小孩」形象，長成了仙氣飄飄的美女，近期更在微博上曬出多張照片、影片和網友分享，可見畫面中的她，以粉髮、連身裙的造型亮相，更巧妙的利用花朵盆栽，大秀她色彩鮮艷的眼妝，如此唯美的畫面，讓粉絲看了驚嘆連連。

徐嬌曬出粉髮美照。(圖／翻攝自徐嬌微博)

該則貼文PO出後，吸引不少網友將目光焦點髮色以及眼影上，紛紛留言詢問：「髮色這樣容易掉嗎，我也想染成這種粉色」、「這個眼影也太好看了」、「太像誤入塵世的小仙女」、「好像愛麗絲夢遊仙境」、「我也好想要同款裙子。」

事實上，《長江7號》當年在大陸創下2億票房，徐嬌不僅是「星女郎」，還被外界視為是周星馳的乾女兒。此前，徐嬌自曝患有腫瘤後，便在微博上透露周星馳有打電話來關心她，並寫下：「剛才周老爸來電詢問我的病情，謝謝周爸爸。」顯見兩人的好感情。