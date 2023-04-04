她清明返鄉在祖厝發現五十年前的「18元學生月票」，上面還蓋著臺灣大學戳章驚呆一票網友。（翻攝自臉書爆廢公社）

清明連假不少人會回鄉祭拜祖先！有網友也回到老家，並在祖厝翻出50年前長輩的物品，薪資袋、愛國獎券、學生月票、在學證明書，其中學生月票蓋上「臺灣大學」四字，也讓網友不禁佩服表示「那個年代考上台大，是要放鞭炮慶祝的」、「那年代的台大都是社會精英」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳4張照片，她表示「清明返鄉從閒置的祖厝找出的文獻」；從第一張照片可見，是1包58年1月份的薪資袋，上頭還寫著「數學老師、薪資800元、獎金800元，共合計1600元」；第二張照片內容是「愛國獎券、新台幣伍圓」。

另外還翻出當年的薪資待、愛國獎券。（翻攝自臉書爆廢公社）

第三張照片中分別是48年6月、48年4月以及49年1月的3張「學生月票」，其中可見票價不到半年之間從18元漲到24元，而校名蓋著臺灣大學的戳章；第四張照片則是，「國立臺灣大學學生在學證明書」，原PO的長輩要申請彰化縣政府的「教育補助費」。

貼文一出，網友看呆紛紛留言表示「保存的很好，沒有受潮，有收藏價值」、「那個時候讀台大簡直超強」、「超棒的留念欸，那時候可以上台大真的猛」、「那個年代考上台大，是要放鞭炮慶祝的」、「民國48年讀台大不只是有錢人，還是菁英中的精英吧」、「獎金跟本薪一樣高」、「那年代的台大都是社會精英」、「58年的老師費...跟現在竟然一樣」、「傳家寶」。