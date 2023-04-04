英國國家情報機構政府通信總部(GCHQ)4月4日罕見地發表了一份關於其進攻性網路行動的聲明，聲稱其網路部隊已針對激進分子、他國政府支持的虛假宣傳活動以及試圖干預選舉的行為實施了網絡攻擊行動。

《美國之音》報導說，聲明中指稱這些攻擊在過去3年由秘密的國家網路部隊(National Cyber Force, NCF) 所執行，該部隊自2020年開始運作，由英國武裝部隊和政府通信總部特工及國防官員組成。

報導表示，英國去年10月公佈對華政策，正式把中國列為「威脅」，今年3月國防和外交問題的戰略評估報告，把中國定義為「劃時代挑戰」。

政府通信總部總監傑瑞米·弗萊明(Jeremy Fleming)表示：「在一個日益動盪和相互聯結的世界中，要成為一個真正負責任的網路大國，各國必須能夠在網路空間中與對手較量。」

弗萊明曾表示，北京利用新興技術發展控制和偵測能力的努力，例如衛星定位系統和數碼貨幣等，對內控制自己的國民，對外擴張自己的影響力，是「對我們所有人的威脅」。

報導指出， 此次聲明與一份28頁的論文一起發表，不過沒有詳述網路運作細節。而做為一個領先的網攻大國，英國與美國一道與包括俄羅斯、中國和伊朗在內的國家較量，這一點早已為人所知，但英方很少會主動發佈消息。

聲明說，國家網路部隊自開始運作以來，一直利用其進攻性網路能力來保護海外軍事部署和瓦解恐怖組織。英國政府的網絡部隊還打擊了他國政府的虛假宣傳活動，並致力於減少外部干預民主選舉的威脅。

英國政府通信總部表示：「國家網路部隊的工作是秘密的，因此我們不會透露個別行動的細節。事實上，有時我們的目的是讓對手不會意識到他們網絡系統受到的影響是我們實施的網攻行動的結果。」

聲明還提到在政府通信總部任職30年的情報官員詹姆斯．巴貝奇 (James Babbage) 已經被任命為國家網路部隊指揮官。