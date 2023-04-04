前總統馬英九赴陸引起旋風，但總統蔡英文的出訪卻是低調再低調。國民黨立委洪孟楷提到馬政府時代的外交突破：包括162個國家護照免簽，維持住邦交國，兩岸關係不緊張而和平穩定。質疑蔡政府大內宣編織美夢，但CPTPP、FTA卻沒有進展，對台灣有幫助的具體實質利益都看不到。

洪孟楷今(4日)在臉書發文指出，現在的執政黨面對外界質疑，就說外交最重要還是實質關係，我們都支持總統出訪，但不要一開始就大內宣編織美夢給國人，結果提到實質關係就是到現在CPTPP、FTA都沒有進展！

洪孟楷強調，綠營過去到現在的一貫手法，就是當有可以說的所謂外交突破，馬上就會大內宣說史上關係最佳，但如果不能說的時候就又說外交要細膩、要溝通，所以實質關係比較重要，但當進一步問說實質關係是什麼卻拿不出來！

洪孟楷提到馬政府時代的外交突破：第一、162個國家護照免簽。第二、邦交國是維持住的，即使有一個國家離開，也沒有馬上跟對岸建交。第三、兩岸關係不緊張且和平穩定發展，當兵只要4個月。比較馬、英兩個時代，所謂的臺美關係史上最佳，但真的有比過去更具體的實質利益嗎？

洪孟楷質疑，這次蔡總統過境美國不管有沒有見到誰或說了什麼話？重點是行禮如儀外有沒有達到實質的進展？接下來回國前過境美國如果跟兩黨領袖會面，國人也希望看到見面後有沒有實質對台灣有利的幫助？更希望也能多給台灣善意，真的當台灣是重要外交夥伴！